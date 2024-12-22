В 1977 году американский президент Картер продал Панаме водный транспортный коридор за $1.

Панамский канал может снова перейти в единоличное владение Североамериканского государства. Такими амбициозными планами будущего федерального правительства поделился избранный президент США Дональд Трамп.

78-летний политик утверждает, что финансовое бремя за перемещение по Панамскому каналу не должно быть таким высоким для кораблей под американским флагом, потому что Штаты изрядно помогали Панаме, и в частности участвовали в возведении этого грандиозного транспортного коридора в начале XX века.

Как пояснил американский политик, чьи слова цитируют журналисты РИА Новости, никто не имеет права «обдирать Америку», и всем таким действиям должен быть положен закономерный и очень быстрый конец. Данные слова были опубликованы в собственной соцсети Truth Social 47-го президента США намедни.









Согласно замечаниям будущего хозяина Белого дома, именно Панамский канал является «градообразующим объектом» для национальной экономики и внутренней и внешней безопасности США.

Не устраивает Трампа и использование транспортной артерии геополитическим соперником Северной Америки – КНР, который получает неоправданно высокое преимущество этим.

Вспомним, что Панамский канал был построен в начале прошлого века североамериканским государством и получил нейтральный статус только в 1977 году после судьбоносного решения тогдашнего хозяина Овального кабинета Джимми Картера выполнить символическую продажу за $1 тогдашним властям Панамы.