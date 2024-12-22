У страха перед хуситами глаза велики.

В акватории Красного моря упал в воду истребитель F/A-18 принадлежности американских военно-морских сил. И как пишут иностранные журналисты из CBS News, тяжелый истребитель был атакован из-за ошибочных действий американских же зенитчиков, запустивших по высокоманевренному самолёту управляемый боеприпас ракетного типа с борта корабля USS Gettysburg.

Уточнили зарубежные корреспонденты и в каких обстоятельствах состоялся акт дружественного огня. Как рассказал источник репортёров с судна, акт дружественного огня был осуществлен во время боевой миссии, в ходе которой авиационные звенья провели масштабную воздушную атаку по позициям и объектам йеменских хуситов. И в момент процедуры взлёта с борта авианосного крейсера USS Harry S. Truman как раз набиравший высоту «Супер Хорнет» и был атакован с фиксацией последующего сбития ракетой американской армии.









По результату серьёзного инцидента боевая машина упала в воду, а двух пилотов смогли вовремя с морской поверхности эвакуировать. Сообщается, что офицерам-лётчикам пришлось лишь отделаться легким испугом.

Само событие произошло на фоне ночной совместной атаки Израиля и США по столичному городу Сана Йемена. По данным американских военных, под удар попали военный арсенал с ракетами и командный центр хуситов.