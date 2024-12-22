Дональд Трамп еще официально не у власти, а Владимир Александрович уже "переобулся".

Украинский президент признал бесперспективность рассуждений в желании вернуть потерянные в боях территории, если использовать ВСУ. И это негативное размышление не стало откровением для западных лидеров, которые мыслят и мыслили ранее ровно так же как Зеленский, но не озвучивали это вслух. О невозможности отбить территорию усилиями современной украинской армии написали журналисты Sky News.

В новостной заметке особо подчеркивается, что и Зеленский и сегодняшние западные линии наверняка знали, что победа на поле боя над ВС России никогда не была реальностью, где представлялось, что солдаты и офицеры российской армии просто оставят территорию и отступят до границ 1991 года.

И теперь это в открытую и публично признает и сам Зеленский.

О том что Крым не вернется под управление Украины силой оружия в беседе с репортёрами французской Le Parisien Зеленский рассказал в ходе недавнего интервью. Но Зеленский надеется, что получится этого добиться силой дипломатического воздействия на Москву.