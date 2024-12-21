Британские журналисты из Guardian уверены, что ситуация на передовой для украинской армии довольна сложная, т.к. по словам одного из военных ВСУ, каждый четвертый из взвода (90 человек) лишь готов сражаться: остальные либо слабы в силу возраста, либо страдают от алкогольной зависимости, либо больные и не могут проводить даже оборонительные бои.
По словам собеседника, такие люди гораздо хуже в качестве бойцов чем те, кто отправился в украинскую армию сразу после событий 24 февраля 2022 года. По его замечаниям, ещё неделю назад эти мужчины прогуливались по Киеву или Днепру, а сейчас «прячутся в окопе и не могут управиться с ручным автоматическим оружием».
Не менее напряжены и высшие украинские чиновники: но не из-за опасений отправиться на переднюю линию в качестве командиров, а из-за появления в Белом доме Дональда Трампа, от которого неизвестно чего ждать. Ещё высших управленческих функционеров беспокоит дефицит украинских боеспособных солдат на ЛБС.
Из-за серьёзнейшей нехватки обычных штурмовиков, на передовую отправляют элитных специалистов формирований ПВО – для сдерживания участившихся российских прорывов.