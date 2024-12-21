Из-за серьёзнейшей нехватки обычных штурмовиков, на передовую отправляют элитных специалистов формирований ПВО – для сдерживания участившихся российских прорывов.

Британские журналисты из Guardian уверены, что ситуация на передовой для украинской армии довольна сложная, т.к. по словам одного из военных ВСУ, каждый четвертый из взвода (90 человек) лишь готов сражаться: остальные либо слабы в силу возраста, либо страдают от алкогольной зависимости, либо больные и не могут проводить даже оборонительные бои.

По словам собеседника, такие люди гораздо хуже в качестве бойцов чем те, кто отправился в украинскую армию сразу после событий 24 февраля 2022 года. По его замечаниям, ещё неделю назад эти мужчины прогуливались по Киеву или Днепру, а сейчас «прячутся в окопе и не могут управиться с ручным автоматическим оружием».









Не менее напряжены и высшие украинские чиновники: но не из-за опасений отправиться на переднюю линию в качестве командиров, а из-за появления в Белом доме Дональда Трампа, от которого неизвестно чего ждать. Ещё высших управленческих функционеров беспокоит дефицит украинских боеспособных солдат на ЛБС.

Из-за серьёзнейшей нехватки обычных штурмовиков, на передовую отправляют элитных специалистов формирований ПВО – для сдерживания участившихся российских прорывов.