Как и многократно предсказывалось, шатдауна так и не состоялось.

В Североамериканском государстве смогли обойти проблему шатдауна стороной: нижняя палата Конгресса согласилась проголосовать закон о пролонгации временного бюджетного финансирования до первого месяца весны 2025 года.

Теперь за свежепринятый документ должен проголосовать Сенат, чем сейчас последний активно и занимается. Как только члены Сената проголосуют, Байдену лишь останется поставить свою подпись под итоговым документом.

Переделанный файл оказался без повышенного лимита на госдолг, что изначально требовал Дональд Трамп как избранный президент.









Американский телевизионный канал рассказал, что Трампу пришлось дать разрешение на голосование для республиканцев, но по итогу из-за смягчения своей позиции был слишком расстроен.

Советники объяснили 78-летнему политику, что он может получить обвинение в блокировании финансирования федерального правительства, что точно не является желательным до событий 20 января, когда пройдет инаугурация нового американского лидера.

Но демократам всё-таки пришлось сделать некоторые уступки республиканцам: по устранению стихийных бедствий и вопросов, связанных с национальным фермерством.