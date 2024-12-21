Помимо стратегического экономического значения, бывший Красноармейск является воротами в Днепропетровскую область.

Штурмовые группы российских ВС не без успеха просачиваются сквозь оборонительные порядки украинской армии, буквально рассыпающиеся под гнетом всесокрушающего давления отечественных подразделений, имеющих численное и качественное военное превосходство. Из-за этого Киеву скоро стоит ожидать битвы за стратегически важный город Покровск. О непростых перспективах украинских военных в предстоящей битве за бывший Красноармейск рассказал военный блогер Александр Меркурис.

По Меркурису, военная стойкость Украины на исходе.

И как цитируют британского военного аналитика журналисты РИА Новости, Покровск на 100% не станет непреодолимым препятствием для российских солдат и офицеров. А сам бой за крупный населённый пункт не растянется на многомесячный срок.









И как только украинская оборона Покровска треснет, российской военной машине будет довольно легко выбрать новое направление своего последующего движения: центральные регионы Украины и город Днепр.

А вот в Киеве местные властные элиты не теряют позитивного настроя на последующие месяцы, пытаясь убедить в самом ближайшем времени следующего американского президента в собственной «несокрушимой стойкости и психологии победителя»: до 20 января 2025 года ВСУ готовят серию локальных контрударов, чтобы переубедить Дональда Трампа в его мнении, что украинская армия потеряла инициативу на поле боя и готовится к скорому поражению. Об этом пишут британские журналисты из издания The Financial Times.