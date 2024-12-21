Перехватить по-настоящему инициативу у Киева удалось в последний раз осенью 2022 года. Но ситуация в корне за три года поменялась.

Инициатива на передовой, на которой практически два года доминирует только российская армия, не должна длиться вечно. Соответствующими высокими амбициями украинского государства и его чиновников поделились источники с журналистами The Financial Times.

По мнению информаторов из Киева, Украина очень скоро докажет Дональду Трампу, что инициатива на поле боя будет именно за украинской армией. Новая украинская стратегия покажет следующей вашингтонской администрации, что ВСУ способны победить, хотя тех самых побед для ВСУ не было с момента осеннего периода 2022 года, когда кратно превосходя по численности российские ВС, украинские подразделения смогли добиться успеха в Херсонской и Харьковской областях.

В ходе амбициозных планов украинских политиков ВСУ предполагается во время жарких зимних баталий замедлить продвижение ВС РФ, что будет продемонстрировано на передовых позициях до момента наступления 20 января. И явно покажет Трампу, что Украина «является нацией борцов и победителей». Позитивный украинский план предусматривает, что Трамп после такого гипотетического развития событий на ЛБС не откажется и дальше помогать Украине в военном плане.

Но у британских репортёров, интервьюировавших анонимных украинских чиновников, есть некоторый скепсис по поводу сказанного, потому что прямо сейчас ВС России куда более многочисленны и лучше вооружены. И довольно сложно сказать что будет, даже если Киев всё-таки сможет заполучить дополнительное количество новобранцев.