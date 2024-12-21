Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Times: Военные США не смогли обезвредить неизвестные дроны над своими базами в Британии
О неспособности иностранных военных обезвредить БЛА рассказали журналисты The Times.

   Американские офицеры, находящиеся на территории соединенного королевства, не смогли обезвредить беспилотники, которые регулярно находились в воздушном пространстве зарубежных авиабаз США. О неспособности иностранных военных обезвредить БЛА рассказали журналисты The Times.

   И что лучше всего характеризует нестандартную ситуацию с неприятной стороны, спецслужбы не смогли доподлинно выяснить, где находилась стартовая позиция беспилотников и кто был оператором.

   Согласно рапорту американских военных, несколько дронов появились в защитном воздушном периметре баз в период с 20 по 22 ноября, расположенных в городах Саффолк и в Норфолк. Причем попытка идентификации неизвестных летательных аппаратов не удалась, как и не получилось выяснить, имели ли данные БЛА военные или разведывательные цели.



   Но что больше всего удивительно, не менее тридцати дронов, составляющих полноценный взводный рой, стали все вместе посещать базу Лейкенхит, где Вашингтон планирует хранить ядерные снаряды.  

   И как выяснили британские журналисты, военнослужащие из США так и не смогли при всех задействованных возможностях каким-либо образом перехватить управление неизвестными дронами, даже используя сверхсекретный программный продукт Orcus и задействуя классический РЭБ. Все предпринимаемые усилия оказались без толку: не удалось узнать откуда дроны взлетали и кто ими управлял.

   Единственное, что точно удалось понять, что обнаруженные дроны явно не были куплены на Aliexpress или собраны любителями: потому что беспилотники, которых наблюдали, были абсолютно невосприимчивы к искусственно наведённым помехам военных комплексов РЭБ.

#великобритания #сша и великобритания
Источник: thetimes.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
10
Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
1
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
24
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
7
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
BlackRock допустила снятие ограничения на количество биткоина в 21 млн монет
2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE получил сертификат и скоро поступит в продажу
+
Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
1
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
18
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
2
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
+
Зеленский и Путин сообщили об окончательном решении по транзиту российского газа через Украину
1
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Волково к юго-западу от Покровска
+

Популярные статьи

Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
9
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
44
Окологоночные новости и слухи декабря
1
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
5
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
90
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
15
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
1

Сейчас обсуждают

EXPrompt
14:55
Тянут...уже давно надо было квартал за кварталом киев превратить в развалины... Чтобы гордые хохлы в них жили и майдановали выходили из развалин и сразу на майдан, по прямой..
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
eai
14:52
Позднее зажигание. Уже официально известно что будут лоусон (редбул) и хаджар (рб).
Окологоночные новости и слухи декабря
Белый Орёл
14:50
Потому-что #нефанат купил интел и подгорает тут уже пятые сутки, пытаясь доказать, что купил не гАвно
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Иван Изотов
14:48
Честно, выглядит убого. Особенно, если к вас на машине не планшет 25 дюймов, а что-то размером из начала десятых , типа 7-10 дюймов, то эта строка внизу с часами занимает прилично так места
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
Владимир Рудомётов
14:48
воды налил, нейросеть писала текст?
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
si-cat
14:48
"Фактически авианосец это оружие нападения, которое может доставить смертельный груз в большом количестве в любую точку мира. При этом его использование сильно дешевле использования МБР для таких целе...
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
Александр Горностаев
14:43
Что же ты тогда бесперебойник не купил? Он может ещё полчаса электричество подавать на пк. Щас хз сколько по времени но более 15 лет назад бесперебойник 15 30 минут питал мой пк
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Nvidia&Intel Hater
14:42
Ну почему же не летал он ,вот у них такие делают.Говорят супер пупер джет просто,на жопной тяге
Авиакомпания «Азимут» считает отечественный Superjet 100 таким же безопасным, как самолеты Airbus
Белый Орёл
14:34
Не говори...
Авиакомпания «Азимут» считает отечественный Superjet 100 таким же безопасным, как самолеты Airbus
Nvidia&Intel Hater
14:33
Снова куча укрожопых тролей вылезло.когда их уже всех утилизируют
Авиакомпания «Азимут» считает отечественный Superjet 100 таким же безопасным, как самолеты Airbus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем