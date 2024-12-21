О неспособности иностранных военных обезвредить БЛА рассказали журналисты The Times.

Американские офицеры, находящиеся на территории соединенного королевства, не смогли обезвредить беспилотники, которые регулярно находились в воздушном пространстве зарубежных авиабаз США. О неспособности иностранных военных обезвредить БЛА рассказали журналисты The Times.

И что лучше всего характеризует нестандартную ситуацию с неприятной стороны, спецслужбы не смогли доподлинно выяснить, где находилась стартовая позиция беспилотников и кто был оператором.

Согласно рапорту американских военных, несколько дронов появились в защитном воздушном периметре баз в период с 20 по 22 ноября, расположенных в городах Саффолк и в Норфолк. Причем попытка идентификации неизвестных летательных аппаратов не удалась, как и не получилось выяснить, имели ли данные БЛА военные или разведывательные цели.









Но что больше всего удивительно, не менее тридцати дронов, составляющих полноценный взводный рой, стали все вместе посещать базу Лейкенхит, где Вашингтон планирует хранить ядерные снаряды.

И как выяснили британские журналисты, военнослужащие из США так и не смогли при всех задействованных возможностях каким-либо образом перехватить управление неизвестными дронами, даже используя сверхсекретный программный продукт Orcus и задействуя классический РЭБ. Все предпринимаемые усилия оказались без толку: не удалось узнать откуда дроны взлетали и кто ими управлял.

Единственное, что точно удалось понять, что обнаруженные дроны явно не были куплены на Aliexpress или собраны любителями: потому что беспилотники, которых наблюдали, были абсолютно невосприимчивы к искусственно наведённым помехам военных комплексов РЭБ.