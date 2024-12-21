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Bild: Немецкие военные уходят со службы из-за опасений быть отправленными на Украину
ВСУ банально не справляются и в некоторой степени даже заканчиваются. Немецкие военные не хотят точно так же.

   В ФРГ с 2022 года, когда 24 февраля началась российская спецоперация, довольно быстро возросло число так называемых отказников, решивших уйти со службы или явно не желающих устроиться в немецкую армию. По предположению журналистов Bild, вероятно эти немецкие мужчины боятся оказаться на Украине в качестве солдат и командиров начального уровня. 

   Ещё больше заставило верить в такое убеждение работников немецкой газеты общение с сотрудником офиса главы оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса, где корреспондентам было сказано, что в 2024 году высказали решимость отказаться от службы в местной армии уже не менее 2500 человек.



   И как раз значимое количество мужчин выбрали путь отказа от службы в вооруженных силах после начала российской СВО на Украине. В текущем году в сравнении с 2023 годом, число таких отказников возросло на 50% . А если сравнить с 2021 г., то разница ещё более колоссальная – практически в 11 раз. 

   В Bild узнали, что наибольшее количество отказов среди тех, кто является действующими военными и резервистами. Все они скорее всего боятся появиться на российско-украинской ЛБС.

   А мы напомним, что в Европе недавно прошла встреча западных лидеров, задумавшихся об организации миротворческой миссии на Украине.

#германия #инопресса #bild #германия и украина #миротворчество #миротворческий контингент
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