ВСУ банально не справляются и в некоторой степени даже заканчиваются. Немецкие военные не хотят точно так же.

В ФРГ с 2022 года, когда 24 февраля началась российская спецоперация, довольно быстро возросло число так называемых отказников, решивших уйти со службы или явно не желающих устроиться в немецкую армию. По предположению журналистов Bild, вероятно эти немецкие мужчины боятся оказаться на Украине в качестве солдат и командиров начального уровня.

Ещё больше заставило верить в такое убеждение работников немецкой газеты общение с сотрудником офиса главы оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса, где корреспондентам было сказано, что в 2024 году высказали решимость отказаться от службы в местной армии уже не менее 2500 человек.









И как раз значимое количество мужчин выбрали путь отказа от службы в вооруженных силах после начала российской СВО на Украине. В текущем году в сравнении с 2023 годом, число таких отказников возросло на 50% . А если сравнить с 2021 г., то разница ещё более колоссальная – практически в 11 раз.

В Bild узнали, что наибольшее количество отказов среди тех, кто является действующими военными и резервистами. Все они скорее всего боятся появиться на российско-украинской ЛБС.

А мы напомним, что в Европе недавно прошла встреча западных лидеров, задумавшихся об организации миротворческой миссии на Украине.