Но Германии не привыкать за всё платить.

Стоимость ремонтных работ, необходимых для восстановления подводного газопровода «Северный поток 2» примерно равна 633 млн. евро, если данные подводные трубы намереваются использовать дальше. Соответствующие сведения предоставил сотрудник Transliq AG, чья фирма должна стать так называемым ликвидатором обслуживающего газопровод оператора. Своё заявление Роберт Бехлер сделал на судебном заседании, главная тема которого – реструктуризация долговых обязательств Nord Stream 2 AG.

На данный момент времени Transliq AG есть временная управленческая организация, оперирующая «Северным потоком — 2».

Как заявил Бехлер, у коммерческой организации уже есть соответствующий резерв, размер которого как раз и равен 633 млн. в общеевропейской валюте. Соответствующие сведения разместили журналисты РИА Новости.

По словам Бехлера в ремонте Северного потока есть большой смысл, так как энергоносители на европейском континенте значительно подорожают, поэтому идея с починкой поврежденного подводного газопровода не так уж и плоха, потому что эксплуатация данного инженерного сооружения достаточно быстро окупит все восстановительные работы.