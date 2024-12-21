Меньше исправных мостов – ВСУ сложней обороняться.

ВКС РФ атаковали инженерное сооружение мостового типа, сооруженное через речной массив Волчья, являющийся соединением между населённым пунктом Константинополь и Андреевка. Сам мост находится на кураховском операционном направлении.

Кадры мощного удара, записал беспилотный аппарат российской аэроразведки, выступивший в роли наблюдателя. Соответствующая боевая работа после была опубликована в ТГ-канале военкора РФ Чингиза Дамбиева.



Су-34 во время воздушных маневров. Источник изображения: igor113.livejournal.com

Подчеркнем, из-за опасения попасть в масштабный котёл, украинский главком генерал Александр Сырский отдал приказ армейской группировке «Хортица», задействованной в городской агломерации Курахово и рядом с ней, отступить с удерживаемых позиций. Подтвердил данную новость и немецкий OSINT-аналитик и военный блогер газеты Bild – Юлиан Репке.

Отметим, что из-за нежелания командования ВСУ ускорить битву за Покровск, для удержания Курахово была задействована элитная 79-я ОДШБр украинской армии. Которая после городских боёв и нескольких попаданий в огневой мешок значительно сточилась и требует пополнения.