Но отойти смогли не все: некоторые остались в огневых мешках – например в "Успенском".

Из-за оправданных опасений украинского генералитета в окружении действующей в районе Курахово войсковой группировки «Хортица», украинский Генштаб отдал приказ на отступление ещё оставшихся разрозненных украинских отрядов. Соответствующий документ уже подписан командующим ВСУ генералом Александром Сырским и доведен до нижестоящих офицеров.

А мы подсветим комментарий штатного корреспондента немецкого Bild Юлиана Репке, который заметил, что Курахово не удалось удержать Киеву из-за дефицита личного состава в линейных частях, задействованных на Донбассе. По мнению германского военного аналитика, ВСУ отступили слишком быстро из крупной городской агломерации, бои за которую не были такими жаркими, как это было в случае Бахмута: по результату последних сражений городская застройка и местная инфраструктура Курахово практически не пострадала.

Подчеркнем, что украинские генералы в публичном сообщении об успешном отступлении без потерь не были до конца искренни: уйти беспроблемно удалось далеко не всем группам ВСУ. Так украинские части, задействованные в «Успенском мешке», так и не смогли уйти на запасные позиции, оставшись в окружении. Теперь шанс на их отступление равен математическому нулю.