Толку от этой помощи, если украинские новобранцы уже буквально не доезжают до передовой, начиная разбегаться ещё с полигонов и воинских частей.

Уходящая президентская команда Джо Байдена готовится объявить о финальном пакете военной поддержки для Украины, общая сумма которого составляет 1,2 млрд. американских долларов. Об последнем акте военной помощи для нужд украинской армии информируют журналисты ИА Reuters.

Согласно данным американских репортёров, Вашингтон собирается передать Украине зенитные управляемые боеприпасы, артиллерийские снаряды. Правда речь не идёт о скорой физической отправке.

Но весь нюанс ситуации в том, что физически данных вооружений на складах армии США нет, нет их и в арсеналах зарубежных союзников Североамериканского государства.









Всё это есть только в производственных планах на будущее: то есть если Киев и получит зенитные ракеты для комплексов ЗРК и снаряды для ствольной артиллерии, то только через «месяцы или годы» – ровно тогда, когда американская военная промышленность их изготовит.

Данные образцы вооружений отправятся на Украину по программе инициативы содействия безопасности Украины, называемой USAI.

И уже как уведомили политологи корреспондентов Reuters, как только Дональд Трамп войдет в Белый дом, то с максимальной вероятностью данный пакет от Джо Байдена станет «самым последним от США» для Украины. Собственно вся помощь, которой Штаты снабдили украинское государство, на 20 декабря 2024 года составляет порядка 175 млрд.