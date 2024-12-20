Российская атомная триада качественно усиливается, что очень беспокоит Пентагон

Недавно объявивший об скорой отправке в действующий состав надводного флота подводного ракетоносца «Архангельск», руководитель «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что предприятие готовится к выпуску АПЛ пятого поколения. Для постройки последних необходимо передовое оборудование и совершенно другие производственные мощности, которые прямо сейчас обновляются и достраиваются.

Свое выступление генеральный директор приурочил к празднованию 85-летия важнейшего российского предприятия в сфере обороны.

И как написали журналисты РИА Новости, в цехах замечены процессы по обновлению: устанавливаются более совершенные станки, а часть старого оборудования модернизируется. Данный проект осуществляется в рамках стратегии Объединенной судостроительной корпорации по глубокому усовершенствованию всех имеющихся производственных мощностей.









А мы напомним, что помимо «Архангельска», на важнейшем российском предприятии ОПК создали и оснастили отечественный флот «Казанью», «Красноярском» «Новосибирском» и «Северодвинском», которые уже несут боевую службу в морях и океанах.

На следующий год планируется ввести в строй «Князь Пожарский» – подлодку проекта «Борей-А». Сейчас ракетоносец находится в проверочной стадии и участвует в испытаниях. Ещё четыре подводных корабля находятся в разной стадии готовности постройки.