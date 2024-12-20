По данным украинских чиновников все ракеты сбиты, но отчего-то воронки на земле смогли образоваться.

ВКС РФ нанесли массированный удар дальнобойным высокоточным вооружением ракетного типа по украинской столице и другим городам с развитой военной инфраструктурой. На всей территории украинского государства раздаются сирены воздушной тревоги, сообщают журналисты RT.

Так столичный городской глава рассказал об активной работе ПВО, в городской агломерации Киева раздаются и звуки детонаций. Местные паблики информируют о трёх прорвавшихся ударных блоках баллистических ракет авиационного базирования, известных общественности как «Кинжал».









По некоторым данным, российские крылатые ракеты, способные развивать гиперзвуковую скорость полёта, были запущены по крупному позиционному району ПВО, расквартированному в самом Киеве и на окраинах мегаполиса.

По более поздним сведениям под удар попал пункт управления СБУ.

Тем временем спикеры от украинского МО сообщают, что якобы все воздушные цели сбиты и безопасно нейтрализованы вдали от военной и критической инфраструктуры Украины.