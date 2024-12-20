На передовой данная тактика уже получила название как "донецкое регби"

Подразделения ВСУ придумали сделать взводный опорный пункт в расположении многоэтажного заброшенного дома в Курахово, для чего усилили его некоторыми защитными элементами. Но военная находчивость российских штурмовиков сумела обойти ограничение по мощности ударной отечественной компоненты в распоряжении обычных солдат ВС РФ, после чего препятствие в виде капитального строения было убрано при помощи классических противотанковых мин.









И как пишут журналисты РИА Новости, для демонтажа оборонительного узла украинских ВС несколько мин были закинуты в разные подъездные секции. После чего делом нескольких секунд было увидеть, как многоэтажное укрытие, служившее почти месяц надёжным укрытием для украинских бойцов, стало стремительно проседать и рушиться. Такая тактика использования тяжелых мин отечественными штурмовиками получила название «донбасское регби».









Как отметили российские военкоры, успешное атакующее действие выполнили военнослужащие 51-й армии.

Подчеркнем, что город Курахово даже под частичным контролем украинской армии доживает свои последние дни, где сопротивление ВСУ активно лишь на черте западных окраин этого крупного населённого пункта.