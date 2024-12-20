Если за продление санкций все 27 членов ЕС не проголосуют единолично, то методы экономического давления продлены не будут.

Венгерский премьер против продления санкций на РФ. Неожиданные и достаточно неприятные известия для Киева сообщают осведомленные журналисты Bloomberg.

По словам американских репортёров, Виктор Орбан прямо высказал в лицо главам ЕС, что как только завершится инаугурация Дональда Трампа, только лишь тогда Европа узнает, согласился ли Орбан отдать свой голос за продление санкций против Москвы.

Ранее руководство Евросоюза ввело 15 санкционных пакетов против России. Но весь нюанс в ситуации в том, что данные меры давления временные: для их постоянной пролонгации требуется единогласное решение 27 членов ЕС. А это значит, что Орбан может воспользоваться вето и запретить продление санкций в отношении России.

О том, что в 2025 году санкции против РФ могут быть заблокированы, в рамках личной встречи европейским лидерам объяснил сам Орбан.

Но это не единственная головная боль ЕС: в Европе ожидают, что новый американский президент может росчерком письменной ручки уменьшить или вообще остановить помощь Украине со стороны федерального правительства и попробует заключить сделку с Путиным.

А мы напомним, что Орбан отличается политической стойкостью и своим взглядом на многие вещи в политике: именно Орбан неоднократно противился санкциям на РФ или высказывался против поддержки украинского государства. Именно Орбан не отвернулся от Трампа во время его уголовного преследования и поддерживал его от начала предвыборной компании и до событий 5 ноября, когда Трамп победил на президентских выборах в США Камалу Харрис.