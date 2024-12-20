До окончания зачистки этого донбасского города осталось лишь несколько дней.

ВС России смогли продавить украинскую оборону в западной части городской агломерации Курахово и заставили отступить подразделения ВСУ на окраину населённого пункта. Об этом пишут журналисты ТГ-канала «Русская весна», ссылающиеся на специалистов украинского военного паблика Deep State.

По данным OSINT-аналитиков, практически вся городская черта контролируется штурмовиками РФ. Украинские военные находятся лишь на западной оконечности Курахово и близки к принятию решения полностью покинуть город.

Есть у DP примеры безрадостных мыслей простых украинских пехотинцев, заявивших в личных сообщениях, что передовые группы ВС РФ прорвались к н.п. Улаклы, что даёт огневой контроль посредством артиллерии и дронов над асфальтовым шоссе Запорожье-Курахово. А это единственная дорога с твердым покрытием, по которой украинский гарнизон ещё может получить подмогу и материальное обеспечение. С утратой физического контроля над шоссе, снабжение можно осуществить только при помощи окрестных полей и грунтовых дорог, что при условиях плюсовой температуры и вечной грязи не даёт шанса прорваться в город даже мощной гусеничной технике.

А мы напомним, что на конец декабря главная проблема ВСУ уже не недостаток простых пехотинцев, а острый дефицит в бойцах, готовых сражаться в окопах и стойко переносить все тяготы и лишения полноценной воинской службы. Ведь по данным самих украинских военных большинство из свежего пополнения банально не умеет пользоваться простым автоматом и при первой возможности просто снимается с позиций и уходит в неизвестном направлении.