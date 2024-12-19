Если так будет, то ВС РФ может полностью "дегазифицировать" Украину.

Украинский президент рассказал, что Украина не будет предоставлять свою территорию для транзита российского газа как только договор между Киевом и Москвой перестанет действовать, даже если этот газ выкупят иные страны. Соответствующее заявление было сделано во время зарубежной пресс-конференции украинского общенационального лидера в Брюсселе специально для украинского телемарафона.

Как пояснил Зеленский, он просто «не хочет играть в игры».

Но Зеленский согласен, если страны ЕС будут получать посредством газотранспортной системы Украины газ, но платить за этот газ будут не российскому государству.

Сегодня же Владимир Путин высказался, что «Газпром» легко обойдется без нового контракта на транзит газа через земли украинского государства.

Поэтому если Киев отказался от заключения нового договора с Москвой, то Россия вряд ли от этого будет проигравшей стороной.

Сам договор между Украиной и Россией был заключен ровно пять лет назад и его действие заканчивается 31 декабря.

А мы отметим от себя, российская армия ещё не наносила удары по газовой системе Украины в плане газопроводов, и если такая ситуация случится, то от этого пострадают прежде всего не европейцы или бюджет РФ.