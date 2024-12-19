Из-за "блестящей" операции украинских ВС в курском приграничье оборона ВСУ сыплется по всей ЛБС.

Оперативная обстановка на 19 декабря для украинских военных является слишком сложной. О чрезвычайной обстановке в зоне боевых действий на востоке Украины рассказал главком ВСУ Александр Сырский во время беседы главой Штаба обороны Соединенного королевства адмиралом Тони Радакином.

В собственном ТГ-канале украинского генерала указано, что состоялся телефонный разговор с британским адмиралом, где последний из первых уст узнал, как дело обстоит в зоне вооруженного конфликта.

Сырский доложил иностранному коллеге, что штурмовые подразделения РФ действуют сразу на нескольких операционных линиях, на что Радакин смог лишь ответить, что на будущий год официальный Лондон продолжит помогать Киеву и даже усилит поддержку.

Радакин пообещал военную технику, снаряды, высокотехнологичное оборудование.

А мы отметим, что на самом деле представитель Британии лукавит: объем помощи одной из самых мощных европейских стран куда ниже, чем на самом деле островное государство могло бы помочь. И если при Трампе США откажутся помогать Украине, то с самой высокой вероятностью вся британская помощь покажется лишь песчинкой в иссякнувшем океане американской помощи. Соответственно уменьшатся и радужные перспективы для ВСУ. Хотя и сейчас украинская армия показывает, насколько упал её уровень боеспособности даже при сравнении с первым полугодием 2024 года.