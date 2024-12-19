Но не факт, что после такого "обучения" украинская оборона не развалится ещё быстрее.

Соединенное королевство может послать воинский контингент из собственных солдат и офицеров на Украину, главная цель которых научить бойцов украинской армии сражаться. Соответствующими сведениями поделились журналисты местного издания The Times, которые сослались на главу оборонного ведомства Джона Хили. Так Хили рассказал, что британские военные будут на Украине обучать местных военнослужащих: благодаря такому плану Британия будет лидером в конфликте.

В РИА Новости узнали, что Хили вчера посетил Киев, где имел персональную встречу с Умеровым – министром обороны Украины.

Зарубежный гость заверил высокопоставленного военного функционера Киева, что глава украинского МО получит перечень из пяти пунктов, который точно поможет украинской армии выстоять в 2025 году.

Данный план состоит из следующих обещаний: повысить количество украинских обучаемых, отправить новые партии оружия, выделение расширенной финансовой помощи и вливание в украинский ВПК.

А мы напомним, что сейчас, помимо острой нехватки бойцов на передовой, для украинского командования открылась ещё одна проблемная сторона пониженной боеспособности ВСУ: новопризванные банально сбегают с передовой или даже не доезжая до неё. Поэтому просто так увеличить количество бойцов в зоне конфликта уже для Киева не вариант.