С-500 идеальный вариант для уничтожения высокоскоростных баллистических целей

Отечественная ЗРК, относящаяся к передовым разработкам российских специалистов по управляемому зенитному вооружению, такая как С-500 «Прометей», способна без видимых затруднений справляться как с целями, осуществляющими воздушный полёт как в пределах земной атмосферы, так и сбивать цели, движущиеся в высотном диапазоне ближнего космоса. С соответствующим пояснением по поводу боевых возможностей российского сверхсовременного комплекса ПВО выступил эксперт по вооружению Игорь Коротченко.

По словам главреда издания «Национальная оборона», С-500 предназначен не только для эффективного противодействия актуальным средствам ракетного нападения, имеющимся в распоряжении оппонентов РФ, но и сбивать перспективные ударные модули, стартовые комплексы которых размещены на околоземной орбите в ближнем космосе.









По мнению Коротченко, С-500 способен уничтожить и космический челнок Х-37В американской армии, который ещё не появился в качестве действующего образца, но в ближайшие десятилетия будет с самой высокой вероятностью развернут на околоземной орбите после соответствующего приказа Пентагона.

Не чужды Прометею задачи и по борьбе с такими «космическими оппонентами», как спутники связи, разведки и контроля.

Военный аналитик заявил, что С-500 содержит в себе элементную базу, прошедшую строгое тестирование в условиях противодействия РЭБ, способную обеспечивать высокоточное наведение и интеллектуальное отсеивание ложных и настоящих целей.

Вчера руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов сказал, что первый полк, вооруженный С-500, скоро будет полностью сформирован.