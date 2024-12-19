Одна подлётная минута и любой воинский контингент в этой стране НАТО будет стерт за несколько секунд.

Появление передового ракетного комплекса БРСД «Орешник» на белорусской территории станет своеобразным прямым намеком для всех войск, в том числе и иностранных, решивших выбрать пунктом своей дислокации земли польского государства. О том, что теперь территориально Польша не является абсолютно безопасной для любых недружественных России вооруженных сил, в журналистской беседе с болгарскими репортёрами из «Поглед Инфо» рассказал политолог Яков Кедми.

По словам политэксперта подлётное время «Орешника» для поражения военных целей, размещенных в украинском государстве, составляет не более нескольких минут: что явно демонстрирует, что былая оперативная и стратегическая ситуация на Украине ушла в прошлое из-за появления на военной арене новейшей российской БРСД.

Не менее опасен «Орешник» и для европейских союзников Украины.









Напомним, что в первых числах декабря руководитель Беларуси Александр Лукашенко обратился с запросом к Владимиру Путину об размещении «Орешника» на территории белорусского государства.

На это российский президент ответил, что передовая отечественная БРСД может появиться на подконтрольных Минску землях уже в 2025 году, когда гиперзвуковой боеприпас начнет производиться серийно.

Подчеркнем, что тактико-технические характеристики позволяют разгоняться ударным блокам до 10 Махов и поражать сразу несколько целей индивидуальными боевыми блоками, оснащенными несколькими суббоеприпасами.