ВСУ приготовиться к потере Курахово.

Отечественное оборонное ведомство публично проинформировало о падении украинской обороны в Зеленовке и Новом Комаре и установлении полного физического контроля над важными в тактическом смыслах населёнными пунктами, территориально относящихся к ДНР.

В сводке с передовой подчеркивается, что оба поселения были взяты умелыми штурмовыми действиями штатных подразделений ГВ «Восток», сумевших сломить хребет фортифицированной линии украинской обороны, расположенной в вышеперечисленных населенных пунктах.









Отметим, что н.п. Новый Комар является важным форпостом поселения городского типа Великая Новосёлка, прикрывающего западный фланг защитных украинских порядков ВСУ в Донецкой области.

Зеленовка находится рядом с Курахово, представляющая собой логистический коридор с контролем над асфальтовой трассой, по которой до недавнего времени происходило полноформатное обеспечение украинского гарнизона города Курахово живой силой, боеприпасами и провиантом.

Вчера российские бойцы сумели взять быстрым накатом Трудовое и Старые Терны, где в успешных наступательных действиях отметились солдаты и офицеры ГВ «Юг» и «Центр».