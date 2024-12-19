Решимость Зеленского сыграть ва-банк сыграла злую шутку с украинским президентом.

В декабре исполнится 80 лет знаменательной исторической битве, произошедшей в Арденнах. И с географической точки, расстояние в 2000 километров, которое есть между лесами Арденн и обычной российской степью в Курщине делает данные регионы абсолютно разными, но 80-летнее немецкое контрнаступление и сегодняшняя битва за курское приграничье весьма похожи друг на друга, информирует сетевое издание 19FourtyFive.

Две ударных миссии были похожи в том, что начавшие наступательную операцию страны стояли на пороге скорого поражения: к декабрю 1944 года практически вся немецкая армия понимала, что тогдашний Берлин не победит. Красная армия пересекла немецкую границу, а западные союзники Москвы уже достигли аналогичной франко-германской границы.

И тогдашний руководитель немецкого государства решил внезапно атаковать по Арденнам в Бельгии, которые были практически неприкрыты в войсковом отношении. Именно здесь немецкие генералы хотели применить знаменитую тактику блицкрига, по итогу которого союзнические армии британцев и американцев сначала должны были быть разделены, а потом и окружены. А после могли начаться политические переговоры между Берлином с одной стороны и с Вашингтоном и Лондоном с другой. Дальше Германия планировала сосредоточить все силы против СССР.









Но совсем иначе думали опытные немецкие офицеры, понимавшие, сколь призрачна надежда на удачно складывающиеся обстоятельства: ведь танковые войска с вероятностью в тысячные доли процента смогли бы очень быстро достичь нужного плацдарма, вынужденные двигаться по плохим тогдашним трассам, идущим через холмистую и лесистую местность.

Всё то же самое повторилось и в августе 2024 года, когда Киев решил сбросить шахматные фигуры с доски, атаковав российскую Курскую область, имея в моменте крайне неустойчивую украинскую оборону на Донбассе.