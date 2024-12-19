Ранее Байден рекомендовал не сбивать такие БПЛА из личного оружия.

Чиновники США сообщают о рекордном количестве информации от граждан о новой партии дронов над местными военными базами. Так за месяц таких сообщений было не меньше 5000. Об этом сообщают представители ФБР.

Первые данные о том, что неизвестный объект парил рядом с военным арсеналом в Нью-Джерси, поступили в полицию и федеральные спецслужбы 18 ноября. Американские масс-медиа сначала утверждали, что это «НЛО». Позже в неопознанном нечто «разглядели» зарубежный аэростат. И уже в конце концов решили, что это дрон.

Позже подобные беспилотники появились в районе Кемп-Пендлтон – базе морпехов. Как минимум шесть таких случаев было отмечено с 9 по 15 декабря. Уже 13 декабря очередную «птицу» увидели соответствующие службы воздушной военной гавани Райт-Паттерсон в Огайо. Позже дроны появились в воздушном пространстве базы 16 и 17 декабря.

Тем временем в самом Пентагоне в неизвестных БПЛА не видят угрозы, но больше всего опасаются действий жителей США, с так называемой активной гражданской позицией, которые атакуют дроны стрелковым оружием или направляют световые пучки от ручных лазеров в небо: из-за этого несколько пилотов авиации обратились в медицинские учреждения с жалобами на здоровье.