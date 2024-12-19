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Madarator
Deep State: РФ удалось прорваться около Зеленовки без сильного сопротивления со стороны ВСУ
Чем дольше Зеленский затягивает с мирным решением, тем выше шанс, что новых "Очеретино" и "Зеленовок" будет всё больше.

   Российским подразделениям удалось осуществить прорыв рядом с Зеленовкой, причем прорыв состоялся не из-за внезапности или мощи наступления, а из-за практически полного отсутствия вооруженного противодействия со стороны украинских военных. С неутешительными выводами вышла свежая публикация украинского военного паблика Deep State, о чем написали журналисты сетевого издания «Страна.ua».

   Как пояснили авторы материала, падение Зеленовки носит крайне негативный оттенок для дальнейших оборонительных перспектив украинского гарнизона, ещё удерживающего крупный защитный район: всё из-за близости первой к важнейшей асфальтовой трассе между Курахово и Запорожьем. Причем, как только трасса будет заблокирована бойцами РФ, гарнизон ВСУ, о котором речь была выше, будет окружен.

   Так, описывая короткую историю российского успеха, авторы новости указали, что 15 декабря взвод российских БМП в количестве трёх единиц начал наступление из Максимовки, продвинувшись до Зеленовки. Оная была взята практически «с колёс», когда вошедшие бронемашины высадили десант в 30 человек. В это самое время украинские позиции молчали, начав стрелять только тогда, когда экипажи БМП выполнили свою боевую задачу и уже уехали за новой партией пехотинцев.

   И 16 декабря до местного села Константинополь поехали танк и боевые машины пехоты ВС РФ общим числом 4 единицы, попутно сбросив десантные группы рядом с Зеленовкой. Предполагается, что данные ударные отряды россиян смогли закрепиться на новых позициях.

#новости #украина #сводки с передовой #курахово #кураховское направление #deep state #зеленовка #максимовка
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