Чем дольше Зеленский затягивает с мирным решением, тем выше шанс, что новых "Очеретино" и "Зеленовок" будет всё больше.

Российским подразделениям удалось осуществить прорыв рядом с Зеленовкой, причем прорыв состоялся не из-за внезапности или мощи наступления, а из-за практически полного отсутствия вооруженного противодействия со стороны украинских военных. С неутешительными выводами вышла свежая публикация украинского военного паблика Deep State, о чем написали журналисты сетевого издания «Страна.ua».

Как пояснили авторы материала, падение Зеленовки носит крайне негативный оттенок для дальнейших оборонительных перспектив украинского гарнизона, ещё удерживающего крупный защитный район: всё из-за близости первой к важнейшей асфальтовой трассе между Курахово и Запорожьем. Причем, как только трасса будет заблокирована бойцами РФ, гарнизон ВСУ, о котором речь была выше, будет окружен.

Так, описывая короткую историю российского успеха, авторы новости указали, что 15 декабря взвод российских БМП в количестве трёх единиц начал наступление из Максимовки, продвинувшись до Зеленовки. Оная была взята практически «с колёс», когда вошедшие бронемашины высадили десант в 30 человек. В это самое время украинские позиции молчали, начав стрелять только тогда, когда экипажи БМП выполнили свою боевую задачу и уже уехали за новой партией пехотинцев.

И 16 декабря до местного села Константинополь поехали танк и боевые машины пехоты ВС РФ общим числом 4 единицы, попутно сбросив десантные группы рядом с Зеленовкой. Предполагается, что данные ударные отряды россиян смогли закрепиться на новых позициях.