Владимиру Александровичу ещё раз напомнили, что о членстве Киева в североатлантическом альянсе говорить слишком рано.

Украина при всём своем желании не окажется среди участников североатлантического альянса, пока украинское государство участвует в крупномасштабном вооруженном конфликте с российской армией. Такие не очень приятные слова для официального Киева озвучил никто иной, как один из вероятных победителей будущей гонки за кресло федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц.

По словам высокопоставленного функционера ХДС, Украина многократно получала обещания, что когда-нибудь она станет членом НАТО. Но государство, сражающееся, точно не может стать таким участником. Не может быть речи в отношении страны, участвующей в конфликте и о статусе кандидата в военно-политический блок.

Соответствующая речь была сказана Мерцем во время предвыборного манифеста. Напомним, что досрочные выборы в ФРГ пройдут с наивысшей вероятностью на исходе будущего февраля, и подчеркнем, что украинский президент Зеленский буквально требует, что от НАТО должно поступить приглашение на вступление Киева в военный союз прямо во время конфликта между Украиной и Россией.