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Madarator
NYT: Поддержавшие помощь Киеву республиканцы изменили мнение после победы Трампа
Политика – вещь переменчивая: все хотят оказаться на стороне победителей, хотя только вчера эти лица были против Трампа.

  Представители республиканцев, попавшие в Конгресс, которые практически всегда голосовали за поддержку Украины финансово или в военном отношении до избрания 78-летнего Трампа следующим общенациональным лидером США, передумали, как только новым президентом в ходе событий 5 ноября как раз и стал Дональд Трамп. О новой политической моде среди членов Конгресса от республиканцев, попытались рассказать журналисты из газеты The New York Times.

   Из свежей публикации следует, что несколько самых активных сторонников американской помощи Киеву изменили свои взгляды, чтобы быть ближе к Трампу. Теперь такие члены стали публично говорить, что окончание крупномасштабного европейского конфликта между Украиной и Россией явно в интересах киевской и новой вашингтонской администраций.



   Так теперь представляющие в американском парламенте партию республиканцев народные избранники, стали довольно открыто и регулярно выражать мысль, что их миропонимание в отношении будущих актов военной поддержки для Киева изменилось: теперь финансировать Украину в военном плане и финансовом уж точно не в интересах США. Лучше сэкономленные таким образом средства отправить иным союзникам Вашингтона, которых у Североамериканского государства список достаточно обширен. Либо, если не помогать внешнеполитическим партнерам, потратить на внутренние задачи американского правительства: укрепить внешние границы и усилить борьбу с нелегальными мигрантами.

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