Очень удобно получается: и средства американских налогоплательщиков сэкономили и Киеву не придется расстраиваться.

Команда Джо Байдена, несмотря на титанические усилия, с высокой вероятностью не успеет выполнить масштабную логистическую операцию, снабдив украинскую армию на оставшуюся сумму в 5,6 млрд долларов, которую минувшей весной одобрил американский Конгресс. Скепсисом в отношении реальных возможностей уходящей администрации 82-летнего Байдена поделился информированный источник из Пентагона с корреспондентами The New York Times.

Согласно секретной информации, Белый дом будет изо всех сил пытаться отправить ещё что-то в рамках военного пакета. И сделает это до наступления 31 декабря.

Как объяснил информатор, вряд ли получится освоить всю сумму до 20 января, когда в свои права вступят чиновники уже из команды Дональда Трампа. Отметим, что до второго пришествия в Белый дом 78-политика осталось 37 дней.









Ещё большего скепсиса сотрудник Пентагона в отношении действий Трампа, который вряд ли захочет оставшиеся средства освоить в пользу поддержки Украины, пообещав остановить крупномасштабный вооружённый конфликт между Киевом и Москвой всего за один день.

Похожими прогнозами в адрес текущей вашингтонской администрации поделились и журналисты влиятельной The Wall Street Journal, подчеркнувшие в публикации, что американскому президенту не удастся потратить на нужды Украины все миллиарды долларов, которые изначально для этого предназначались.