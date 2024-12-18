Для хотя бы временной стабилизации ситуации в городе украинский Генштаб перебросил элитный "Кракен" с курского направления.

Передовые отряды отечественных ВС продвинулись и организовали плацдарм, с которого теперь развернулась атака в направлении квартала «Северный» в городской агломерации Часова Яра. О новых успехах в боях за важный в военном отношении донбасский город в беседе с корреспондентами ТАСС проинформировал руководитель оперативного центра российской разведки бригадного уровня «Эспаньолы» с полевым позывным «Чукча».

Со слов офицера, штурмовые действия с российской стороны осложнены тем, что украинские подразделения имели достаточно времени для организации устойчивой обороны, выполненной по самым высоким стандартам городских боёв, где практически каждая улица заминирована, а в качестве надёжного убежища и стрелкового окопа оборудован практически любой дом.









Но не на стороне отрядов ВСУ, организовавших рядом с микрорайоном «Северный» пункт обороны, выступила ненастная погода, затруднившая полёты ударных и разведывательных дронов ВСУ, из-за чего успех в наступлении сопутствовал штурмовому отряду «Русь».

Сам микрорайон представляет собой частный сектор, где бойцам ВСУ довольно тяжело обороняться, так как большинство укрытий уже давно разрушены концентрированным огнём отечественной ствольной и реактивной артиллерии, с достаточно серьёзной помощью от звеньев оперативно-тактической авиации, отбомбившейся по украинским позициям планирующими ФАБами.





Установлен контроль за огнеупорным заводом в Часов Яре





Ранее поступили сообщения, что ВС РФ взяли штурмом огнеупорный завод, тем самым прорвав оборону самого крупного укрепрайона ВСУ в Часовом Яру. Из-за крайне тяжелой оперативной обстановки для украинских ВС, участвующих в городских боях, Генштаб ВСУ перебросил в черту городской агломерации элитный отряд «Кракен».