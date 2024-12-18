Украинские военные копируют идею сирийских повстанцев и идут по пути создания собственных так называемых техничек.

Украинские военнослужащие стараются всеми доступными способами увеличить мощь вверенного мобильного имущества, оснащая к примеру американские бронеавтомобили не только комплектными зарубежными пулеметами, но и используя образцы советской военной мысли, такие как пулеметы НСВ «Утес» и ДШК, в том числе спаренные версии. Но порой и этого им оказывается слишком мало, заставляя искать новые пути для ощутимого роста огневого воздействия.

К примеру, изучив содержимое законсервированных военных складов, украинские бойцы нашли неиспользуемые авиационные пушечные орудия ГШ-23, имеющие калибр боеприпаса в 23-мм.

Максимальная скорострельность таких орудийных установок составляет порядка 4000 выстрелов в минуту, где одна ударная честь весит только 173 грамма. Причем такой снаряд разгоняется до 900 метров в секунду.









Именно такую мощную вещь ремонтные батальоны ВСУ устанавливают в транспортные средства, создавая известные следящим за конфликтами на Ближнем Востоке так называемые «технички».

Для повышения живучести расчёта оператора автоматической установки защищают при помощи бронещита, гарантирующего стойкость к мелким низкоскоростным осколкам и малокалиберным и среднекалиберным пулям.

Подчеркнем, что идея с вооружением собственных бронеавтомобилей, таких как «Дозор-Д» мелкокалиберными пушками, витала на Украине ещё до начала СВО. Но создав дистанционно-управляемый боевой модуль «Вий», конструкторы ВСУ получили достаточно удручающей результат: высокая отдача мощной установки чуть ли не переворачивала 6-тонную машину во время испытаний, после чего было принято вполне закономерное решение отказаться в дальнейшем от такой идеи.