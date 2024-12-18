Над американским агентством по аэронавтике уже смеется весь мир.

Космический челнок Crew-10 совершит полёт на МКС в начале весны 2025 года. На данном корабле в свой полёт на Землю отправится застрявший на долгие месяцы в космосе экипаж Starliner. Соответствующие сведения публикуют корреспонденты РИА Новости, ознакомившиеся с отчётом на портале NASA.

В американском аэрокосмическом агентстве указали, что SpaceX Crew-10 совершит вылет на международную космическую станцию в аккурат в последних числах марта грядущего года.

Так пилотами в будущем полёте окажутся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, Такуя Ониси и Кирилл Песков. Два американца, японец и русский в данный момент осуществляют подготовку к будущему космическому путешествию.









Подчеркнем, что космический транспорт Starliner создали инженеры Boeing, с целью проверить в деле корабль американской корпорации. Но по итогу июньский полёт, который планировался на 7 дней, уже длится седьмой месяц, а Барри Уилмор и Сунита Уильямс, из-за проблемной ситуации, возникшей во время стыковки, продолжают находиться в качестве пассажиров на МКС и будут пребывать в соответствующем статусе ещё до апреля: всё из-за серьёзных неполадок в оборудовании Starliner. Последний отправился в свой обратный путь на земную поверхность без экипажа.