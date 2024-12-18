А могут и в Запорожье проникнуть: Покровск ключ к сразу нескольким регионам.

ВС России прямо сейчас пытаются подобрать ключи к украинской укрепленной обороне поселения городского типа Великая Новосёлка. Но есть высокая вероятность, что только лишь городской агломерацией этого донбасского города дело не ограничится. В случае падения Великой Новосёлки, имеющей оперативное значение для ВСУ, дальнейшие усилия российских военных будут направлены на продвижение за административные границы Донецкой области – прямиком в украинский днепропетровский регион. Об этом пишут сотрудники портала «Страна.ua».

О том что украинскому Генштабу вряд ли нужно думать исключительно о защите собственной устойчивости лишь по периметру фортификационных линий до границ ДНР, рассказал руководитель отделения коммуникаций 48-й ОАБ украинской армии Богдан Петренко.

По словам офицера ВСУ, Великая Новосёлка представляет собой масштабный узел, позволяющей в случае установления контроля над городской агломерацией выбирать опцию проникновения в соседние украинские регионы.

Как только Великая Новосёлка окажется под контролем армии РФ, если российский Генштаб выберет северный вектор атаки, то под угрозой штурмовых действий окажется Покровск.

Если Валерий Герасимов примет решение о движении в сторону западного направления, то под угрозой скорых боёв окажутся украинские укрепления в Запорожской области.

Есть высокая вероятность и о дальнейших планах Москвы начать бои в Днепропетровской области, до которой довольно близко от Покровска и Великой Новосёлки. Тем более проход на Днепропетровщину – это отличная идея с целью оказания давления на Киев. А если Киев не поддастся на прямые намеки, то Днепропетровская область может стать новым российским регионом.