Но Владимира Александровича как обычно не спросят, а просто поставят перед фактом.

Украинский лидер Владимир Зеленский не находит себе места, узнав, что некоторые из западных стран ищут дипломатическое решение крупного вооружённого конфликта между Украиной и Россией. Соответствующего мнения в отношении украинского президента придерживается Александр Меркурис в своем интервью специально для youtube-канала Duran.

По мнению британского военного и политического эксперта, Зеленскому слишком не нравится, что РФ, Венгрия и США хотят договориться по поводу противостояния Киева с Москвой.

Не меньше гнева у Зеленского вызвало предложение Виктора Орбана организовать «рождественское перемирие», под которым подразумевается прекращение огня на время рождественских гуляний. Глава Банковой отверг подобную идею Орбана.

Между тем за реакцией украинских властей внимательно следит Дональд Трамп, для которого венгерский премьер не просто один из потенциальных переговорщиков в украинском кризисе, но и личный друг. И если Зеленский будет слишком сопротивляться инициативе Вашингтона с его новой управляющей администрацией договориться с Москвой, то 78-летний Трамп может попросту умыть руки и оставить Украину один на один с Россией: всё потому что украинское государство и её высшие представители показали себя полностью недоговороспособными. Что совсем недалеко от истины. Тем более конфликт между Киевом и Москвой развязал Байден, поэтому любое окончание противостояния между ВСУ и ВС РФ будет бить исключительно по демократам, а не по новой американской власти, заранее объявившей, что приоритеты новой администрации на мировой арене лежат исключительно восточнее.