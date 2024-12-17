Официальный Берлин не против задействовать национальных миротворцев на украинских землях, если на это даст согласие Москва. Соответствующими сведениями располагают иностранные корреспонденты Reuters.
Согласно данным зарубежных журналистов, с подобной инициативой выступил никто иной, как высокопоставленный оборонный функционер Борис Писториус, занимающий должность главы военного ведомства ФРГ.
По мнению Писториуса, самое главное, что нужно для введения миротворческих сил с германской пропиской, это разрешение мандатного профиля от украинских и российских властей.
Но пока слишком торопливо озвучивать, что все заинтересованные стороны согласны с подобной инициативой германского чиновника. Причем Писториус особо подчеркнул, что он не видит стремления к старту гипотетических переговоров ни с украинской, ни с российской стороны, как и нет необходимого для введения миротворческих сил прекращения огня. Поэтому миротворцы, как перспектива, кажется невероятно отдалённой и мало реалистичной в ближайшем времени.