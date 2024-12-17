Писториус отметил, что пока не наблюдает стремления к началу возможных переговоров ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Официальный Берлин не против задействовать национальных миротворцев на украинских землях, если на это даст согласие Москва. Соответствующими сведениями располагают иностранные корреспонденты Reuters.

Согласно данным зарубежных журналистов, с подобной инициативой выступил никто иной, как высокопоставленный оборонный функционер Борис Писториус, занимающий должность главы военного ведомства ФРГ.

По мнению Писториуса, самое главное, что нужно для введения миротворческих сил с германской пропиской, это разрешение мандатного профиля от украинских и российских властей.

Но пока слишком торопливо озвучивать, что все заинтересованные стороны согласны с подобной инициативой германского чиновника. Причем Писториус особо подчеркнул, что он не видит стремления к старту гипотетических переговоров ни с украинской, ни с российской стороны, как и нет необходимого для введения миротворческих сил прекращения огня. Поэтому миротворцы, как перспектива, кажется невероятно отдалённой и мало реалистичной в ближайшем времени.