Украинское командование на уровне Генштаба опасается скорого падения города и выхода штурмовых групп ВС РФ на оперативный простор.

Украинский Генштаб снял элитный полк «Кракен» с курского операционного направления и в экстренном порядке перебазировал военнослужащих отряда в донбасский город Часов Яр. О том, что часовяровский укрепрайон возможно доживал свои последние дни, если бы высшее командование ВСУ не стало действовать подобным несвойственным образом, как раз и свидетельствуют попытки украинских генералов маневрировать резервами. Соответствующее мнение высказал российский комбриг с полевым позывным «Лис», возглавляющий добровольческое штурмовое соединение им. Святого Георгия.

По словам российского старшего офицера, участок часовяровской ЛБС шириной 22 000 метров, удерживают порядка 55 полноформатных батальонов, которым для «цементирования» как раз и потребовался «Кракен».









А всё потому что в высшем командовании украинской армии понимают, что как только Часов Яр падёт, российские ВС выйдут на оперативный простор, чего никак допускать нельзя, поведал «Лис» журналистам WarGonzo.

О том, что борьба за Часов Яр для ВСУ подходит к своему логическому концу, свидетельствует тяжелая ситуация в районе огнеупорного завода, когда самый мощный опорник ВСУ в черте городской агломерации был оставлен из-за грамотно организованных атак отечественных штурмовиков, регулярно вызывающих в качестве «тяжелой кавалерии» звенья оперативно-тактической авиации с её бомбами-планерами.





Освобождение местного огнеупорного завода





Теперь часть украинских военных, сумевших с большим количеством потерь вырваться из стен промышленного строения, переместились в микрорайон «Стадион», пытаясь организовать там следующий очаг собственного сопротивления.









Дадим короткую справку про спецподразделение «Кракен», костяком которого являются ветераны «Азова»*, футбольные болельщики и офицеры военной разведки ВСУ. Отряд был создан мартовским днём 2022 года, численность которого на декабрь 2024 года равняется 1800 солдатам и офицерам, что соответствует полнокадровому пехотному полку. По словам генерала ГУР Кирилла Буданова, «Кракен» является элитным подразделением из-за своей высокой боеспособности и стойкости.

* – террористическая организация, запрещена в России