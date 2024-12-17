Россия подтянула резервы и не спеша перемалывает украинские элитные соединения, одновременно облегчая продвижение российским штурмовым группам на Донбассе.

Положение украинских подразделений в курском приграничье ухудшается со скоростью, с которой движется секундная стрелка в часах, о чем пишут иностранные репортёры из Economist. Британские журналисты перед публикацией не очень приятного для Киева и украинского Генштаба материала пообщались с командирами штурмовых групп ВСУ.

Так, по словам украинских офицеров, для них возникла целая масса неотложных проблем и препятствий, мешающих солдатам украинской армии достигать боевого успеха. Это плохая погода в виде мокрого снега и дождя, сопутствующая этому всему вечная грязь и стужа. Мешают украинским пехотинцам сражаться и местная живность – жуки и крысы, буквально заполонившие окопы ВСУ на местности. Но что хуже всего, над полем боя в приграничном российском регионе доминирует отечественная штурмовая и бомбардировочная авиация, натурально выравнивающая местные ландшафты, занятые украинскими бойцами, при помощи своих экстремальных воздушных решений – планирующих бомб, вес которых нередко достигает 3 тонн.





Об этом западным корреспондентам пожаловался младший командир элитной 95-й ДШБр украинской армии. По данным сержанта, российским военным ничего не стоит атаковать одну позицию ВСУ не менее 40 бомбами-планерами – и это за несколько часов боя.

Уничтожение при помощи fpv-дрона украинской БМП-1 на курском направлении





По данным репортёров, писавших новостную заметку, ВС России превосходят ВСУ во многих важных военных компонентах – в количестве и качестве личного состава, артиллерийской доминанте и массе бронированной техники.

Освобождение Нижнего Клина





И вместо продвижения к Курчатову украинским подразделениям приходится думать только об обороне, где уже в ожесточенных боях потеряно больше половины захваченной территории.

По данным украинских бойцов, согласившихся на интервью, оперативных кризис для них начался после сентября, когда украинский Генштаб с Курщины вывел элитных штурмовиков с опытом, перебросив на важный участок ЛБС менее опытных и стойких украинских солдат.