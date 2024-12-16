Украинский ракетный специалист уверен, что большинство стратегических российских ракет имеют сугубо "украинские корни".

Первичную разработку гиперзвукового баллистического боеприпаса, имеющего возможность нести сразу несколько индивидуальных боевых частей, способных выполнять собственные полётные задания, поражая множественные объекты, разнесенные на достаточном расстоянии друг от друга, выполнили сотрудники украинского города Днепропетровск. О том, что у «Орешника» буквально украинские корни, уверен экс-инженер-конструктор КБ «Южное», чьи слова приводят сетевые журналисты украинского портала «Страна.ua».

По мнению Александра Кочеткова, утверждение о том, что передовая российская ракета не какая-то отдельная разработка, возникшая буквально из ниоткуда, у него есть 100% уверенность, так как специалист смог установить её происхождение от ещё советской твердотопливной ракеты «Универсал». Причем как только Советский Союз распался, украинские чиновники и высшие управленцы днепропетровского завода КБ «Южное» сами передали все чертежи и технические решения в Московский институт теплотехники – секретный филиал российских военных, создавший многие образцы стратегического вооружения СССР и российской армии под сенью данного учебного заведения.





"Тополь-М"





В России высоко оценили наработки украинских ученых и ракетных оружейников, не забросив их идеи, приняв высокий ударный потенциал «Универсала» сразу в разработку. Дальше большинство решений этой советской ракеты были воплощены физически в «Тополе-М» после соответствующей модернизации.





РС-24 "Ярс". Источник изображения: bmpd.livejournal.com





Из модернизированного «Тополя-М» родился межконтинентальный «Ярс».

А уже из «Ярса» на свет в 2024 году и появился боеприпас класса БРСД «Орешник». Именно он атаковал ночью 21 ноября бывшее предприятие, где и были заложены основы для создания новейшей российской ракеты.