Падение Курахово достаточно близко, но Киев сделать уже ничего не может.

ВСУ получили новый чувствительный укол от передовых групп российских штурмовиков, прорвавшихся к населённому пункта Зеленовка, расположенному вблизи Курахово, что несёт угрозу асфальтовому шоссе, обеспечивающему украинский гарнизон этого донбасского города живой силой, боеприпасами и провиантом со стороны Запорожья. Об ухудшении оперативной обстановки на кураховском операционном направлении сообщают журналисты сетевого издания «Страна.ua».

Украинские корреспонденты, опираясь на сведения географической карты ТГ-канала «Deep State», связанного с украинской военной разведкой, указали, что от Зеленовки до дороги с твердым покрытием российским военным осталось менее 2200 метров. Раньше это расстояние было 5,5 километров.









Но это не единственная плохая новость из-под Курахово: рядом так же назревает новый «южнокураховский котёл» – всё из-за медлительности украинского командования, боящегося брать на себя ответственность за принятие непопулярных мер в отношении личного состава, буквального запертого «в объятиях» российских окопов и передовых штурмовых групп ВС РФ.









Для обычного обывателя такие сведения значат, что падение Курахово может произойти буквально до нового года. Причем это обрушение украинских фортификационных порядков не несёт ничего хорошего уже украинскому гарнизону особо важного для Киева по логистическому и экономическому направлениям городу Покровск, внутри которого уже начали действовать отечественные ДРГ, разведывающие узловые точки обороны ВСУ с последующей передачей таких координат сводным звеньям оперативно-тактической авиации ВКС РФ.