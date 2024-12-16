Новая политика ЦБ обязывает российское банковское сообщество уменьшить жизнь россиян с кредитами на широкую ногу.

Коммерческие банковские организации приступили к резкому сокращению так называемых лимитов, устанавливаемых на кредитные карты частных лиц на ноябрь-декабрь 2024 года, соответствующие сведения есть у корреспондентов отечественных «Известий», получивших кипу жалоб от клиентов российских банков.

В журналистском материале особенно подчеркивается, что первыми о повышении лимитных ограничений сообщили пользователи карт от банка ВТБ. Причем такие ограничения повысились ровно 20 раз. С аналогичной проблемой столкнулись клиенты «Альфа-банка», заметившие снижение лимитов по кредитным картам.









Волна ограничений затронула и пользователей кредиток от «Сбера», которым отечественная кредитная организация вообще аннулировала кредитные лимиты, если человек долгое время их не задействовал.

Соответствующим действиям со стороны банков была дана оценка профильных экспертов, заявивших, что подобным образом руководителей всех вышеперечисленных банков заставило действовать руководство ЦБ, наложившее соответствующие регуляционные меры.

Предполагается, что из-за ограничений в 15% от регулятора, наложенных на заемщиков, которые значимую часть своих доходов тратят не на приобретения, а на обслуживание долга, является особой мерой.