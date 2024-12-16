Олаф Шольц с таким багажом вряд ли выиграет следующие парламентские выборы.

Американское ИА Bloomberg опубликовало бросающийся в глаза новостной заголовок «Германия разваливается» и в непринужденном ключе как бы между прочим сообщило, что высокая стоимость энергоносителей для ФРГ и уменьшение экспорта привело к тому, что немецкие домохозяйства сократили свои доходы на 2500 в общеевропейской валюте, что не звонок в дверь, а настоящий удар церковным башенным колоколом в дверь германской устойчивости. Подразумевая под оным прямую тенденцию к необратимому спаду ФРГ.

В новостной статье особо подчеркивается, что Берлин без особых остановок приближается к так называемой точке невозврата. И хотя немецкие бизнесмены всё это понимают и без прочтения авторской статьи от Bloomberg, всё равно не могут ничего изменить, как и простые немцы.

Уточняется, что самые главные экономические показатели свалились в штопор, показывая значения ниже тех, что были у немецкой экономики до пандемии.









И как показывает математическая модель, падение крупнейшей европейской экономики длится уже пять лет, демонстрируя отрицательный рост в 5%.

Причем американские репортёры знают ответ, почему так случилось: игнорирование Берлином дешевых российских нефти и газа, неустойчивое положение крупнейших немецких автоконцернов, проигравших битву автопрому КНР.

На выходе федеральное правительство ФРГ получило низкую конкурентоспособность собственной экономики, с которой высшие германские чиновники не знают что и делать.