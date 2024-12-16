Чем ближе 20 января, тем больше несогласных с политикой Киева среди украинцев.

Члены пророссийского подполья целенаправленной атакой оставили без электроснабжения хабы военного производства, размещенные украинской дирекцией военно-промышленного комплекса в Киевской области. Соответствующие сведения в общении с корреспондентами РИА Новости раскрыл куратор пророссийского подполья, действующего на территории Украины Сергей Лебедев.

Координатор рассказал, что осталась без исправно работающих энергогенерирующих мощностей подстанция, функционировавшая на территории населённого пункта Сотниковка Яготинского района Киевщины.









Помимо поселения Сотниковка, где без электричества остался ПВД украинских боевых подразделений, обесточены оказались н.п. Ракитное и Червоное, где украинские инженеры по беспилотной военной авиации наладили выпуск блоков для дронов в высокопроизводительных цехах.

Без электричества осталось и поселение Майское, где финализировалась сборка уже готовых изделий и находилось складское помещение уже с комплектными БПЛА.

Резюмировал Лебедев тем, что Украина за последние месяцы получила ещё больше мотивированного и высокоэффективного подполья, действующего в интересах России.