Отечественные штурмовые подразделения заставили отступить украинские отряды из защитного периметра огнеупорного завода в городе Часов Яр в Донецкой области. Соответствующими сведениями располагают военкоры сетевого ресурса «Военное обозрение».
По данным сотрудников портала, всего после задачи по выбиванию украинских ВС с территории крупного промышленного объекта Часов Яра есть три плюса.
Первый в том, что ВСУ не смогли удержать самый крепкий оборонительный район, обустроенный на мощном фундаменте промзоны.
Второй, что украинским группам приходится отступать.
И третий плюс заключается в географическом расположении огнеупорного предприятия, размещенного на господствующей высоте и без того расположенного на холмистой платформе города Часов Яр. Теперь все последующие оборонительные узлы украинской армии будут видны наступающим порядкам российской армии.
И как объяснили в публикации, наблюдение через защитные амбразуры огнеупорной промки позволяло наводчикам ВСУ визуально контролировать территорию в несколько километров перед предприятием. Теперь таких преимуществ у украинских военных нет.
На данный момент все бои за город сконцентрировались в квартале Северный, усыпанном низковысотной частной застройкой.