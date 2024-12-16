Сырский с резервами помочь не может, так как ВС России атакуют сразу на нескольких ключевых направлениях.

Отечественные штурмовые подразделения заставили отступить украинские отряды из защитного периметра огнеупорного завода в городе Часов Яр в Донецкой области. Соответствующими сведениями располагают военкоры сетевого ресурса «Военное обозрение».

По данным сотрудников портала, всего после задачи по выбиванию украинских ВС с территории крупного промышленного объекта Часов Яра есть три плюса.

Первый в том, что ВСУ не смогли удержать самый крепкий оборонительный район, обустроенный на мощном фундаменте промзоны.

Второй, что украинским группам приходится отступать.









И третий плюс заключается в географическом расположении огнеупорного предприятия, размещенного на господствующей высоте и без того расположенного на холмистой платформе города Часов Яр. Теперь все последующие оборонительные узлы украинской армии будут видны наступающим порядкам российской армии.

И как объяснили в публикации, наблюдение через защитные амбразуры огнеупорной промки позволяло наводчикам ВСУ визуально контролировать территорию в несколько километров перед предприятием. Теперь таких преимуществ у украинских военных нет.

На данный момент все бои за город сконцентрировались в квартале Северный, усыпанном низковысотной частной застройкой.