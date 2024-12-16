Бывший Красноармейск идеален как логистический пункт и узловой центр обороны ВСУ.

Потеря контроля за таким важным в военном и экономическом отношениях Покровском станет для украинской армии самым неудачным событием за последние полгода. Потеря бывшего Красноармейска, размещенного в Донецкой области, станет для Киева оперативно-стратегической неудачей на фоне достаточно результативного наступления российской армии, информирует собственных зрителей канал CNN.

Американские журналисты особенно подчеркнули, что и в без того трудной ситуации для Киева практически на всех операционных направлениях в зоне СВО утрата ещё одного города, население которого на момент начала спецоперации составляло порядка 66 тыс. человек, будет невосполнимой потерей.









Отметили иностранные корреспонденты и беспрецедентное давление со стороны ВС РФ, буквально прокатывающихся дорожным катком по позициям ВСУ и личной силе, не оставляя шансов на долговременную позиционную оборону.

И если украинский Генштаб утратит контроль над Покровском, то за океаном могут вполне задаться вопросом: зачем помогать Киеву, если он постоянно проигрывает на боле боя, а его солдаты уходят с позиций. Особенно актуальным вопрос дальнейшей целесообразности помощи Украине от США станет после 20 января, когда в Белый дом войдет Дональд Трамп. Последний является одним из противников военной поддержки Украины.