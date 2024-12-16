Если удастся починить, то отправится сражаться броневик уже на стороне ВС РФ.

Военнослужащие российской армии, действующие на передовой на СВО, добыли в качестве редкого трофея трудно встречающийся в зоне ЛБС трёхосный украинский броневик под наименованием «Пантера». О новом пополнении в отечественную коллекцию захваченной украинской техники рассказывается в ТГ-канале «Российских военкоров».

Согласно информации от самих военных РФ, ставших непосредственными участниками боя, в котором зарубежная техника и была получена, сражение развернулось на подступе к городской агломерации Курахово. Бронированный автомобиль, колёсное шасси которого принадлежит гражданским автомобилям семейства КраЗ, добыли солдаты 1-го батальона 33-го полка.









Соответствующие кадры «объективного контроля» с украинской бронетехникой, предполагающие, что машина способна передвигаться самостоятельно, редакция ТГ-канала загрузила в сеть.

Отметим, что чем меньше бронированных транспортных средств в руках ВСУ, тем ниже шансы на контрнаступление украинской армии в следующий временной период. Потому что в местности без отсутствия широкой сети автомобильных дорог и железнодорожного полотна очень трудно в короткий срок сосредоточить мощный ударный кулак.