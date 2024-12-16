Украина при Джо Байдене использовалась как идеальная схема для расхищения денег американских налогоплательщиков.

Пентагон качественно урезал поставку противотанковых комплексов семейства Javelin украинской армии. Как выяснили репортёры отечественных РИА Новостей, сделано так было из-за срочного аудита американских специалистов, выяснивших за очень короткий срок, что никакой правильной инвентаризации дорогостоящего и очень опасного вооружения киевскими военными не велось.

Соответствующий отчёт высокопоставленных военных функционеров, опубликованных Пентагоном указал, что в 2022 году правительство США направило ВСУ невероятно массовые поставки управляемых боеприпасов и пусковых труб. Всего за 5 месяцев позапрошлого года Украина получила как минимум восемь тысяч ракет к Javelin.









Соответствующая проверка показала, что ВСУ принимали буквально поставки «в режиме хаоса», не позволяющие выявить сколько и какому подразделению комплексов ПТРК было направлено и было ли направлено вообще.

По итогу аудиторского отчёта выяснилось, что не менее 67% всех типов вооружений, отправленных украинской армии в 2022 году должным образом никто не отслеживал, как и не контролировал. А ведение учётных документов было лишь формальным. Из-за такого хаоса существенная часть американского оружия, в том числе тяжелого, передано не украинской армии, а неизвестным лицам.