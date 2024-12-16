Пентагон качественно урезал поставку противотанковых комплексов семейства Javelin украинской армии. Как выяснили репортёры отечественных РИА Новостей, сделано так было из-за срочного аудита американских специалистов, выяснивших за очень короткий срок, что никакой правильной инвентаризации дорогостоящего и очень опасного вооружения киевскими военными не велось.
Соответствующий отчёт высокопоставленных военных функционеров, опубликованных Пентагоном указал, что в 2022 году правительство США направило ВСУ невероятно массовые поставки управляемых боеприпасов и пусковых труб. Всего за 5 месяцев позапрошлого года Украина получила как минимум восемь тысяч ракет к Javelin.
Соответствующая проверка показала, что ВСУ принимали буквально поставки «в режиме хаоса», не позволяющие выявить сколько и какому подразделению комплексов ПТРК было направлено и было ли направлено вообще.
По итогу аудиторского отчёта выяснилось, что не менее 67% всех типов вооружений, отправленных украинской армии в 2022 году должным образом никто не отслеживал, как и не контролировал. А ведение учётных документов было лишь формальным. Из-за такого хаоса существенная часть американского оружия, в том числе тяжелого, передано не украинской армии, а неизвестным лицам.