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Madarator
Блинкен заявил о встрече чиновников США с новыми сирийскими властями
Американское правительство вышло на контакт с военизированной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам».

   Американское правительство вышло на контакт с военизированной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Помимо ХТШ, представители США связывались и с иными группами вооруженной сирийской экс-оппозиции. О переменах во внешней политике в отношении бывших сирийских повстанцев лично рассказал представитель текущей вашингтонской администрации – Энтони Блинкен.



   Во время беседы с журналистами, Блинкен рассказал, что американские чиновники напрямую контактировали с Хайат Тахрир аш-Шам и иными группами. Так же уточнил, что американцы без посредников общались с экс-оппозиционерами. А в декабре стали более бдительно наблюдать за  текущими событиями в Сирии.

* – ХТШ запрещена в РФ и внесена в соответствующий реестр.

#сша #сирия #энтони блинкен #новые сирийские власти #сша и сирия #хайат тахрир аш-шам #хтш
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