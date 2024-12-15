Американское правительство вышло на контакт с военизированной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам».

Американское правительство вышло на контакт с военизированной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Помимо ХТШ, представители США связывались и с иными группами вооруженной сирийской экс-оппозиции. О переменах во внешней политике в отношении бывших сирийских повстанцев лично рассказал представитель текущей вашингтонской администрации – Энтони Блинкен.









Во время беседы с журналистами, Блинкен рассказал, что американские чиновники напрямую контактировали с Хайат Тахрир аш-Шам и иными группами. Так же уточнил, что американцы без посредников общались с экс-оппозиционерами. А в декабре стали более бдительно наблюдать за текущими событиями в Сирии.

* – ХТШ запрещена в РФ и внесена в соответствующий реестр.