Скорый приход к власти Трампа спишет любые нарушения воинской дисциплины со стороны украинских военных.

Приказы из Киева, которые, как думает Владимир Зеленский, для его армии являются обязательными к выполнению, в самое ближайшее время могут перестать быть таковыми. О собственном скепсисе в отношении высокой моральной и психологической устойчивости сегодняшних ВСУ рассказал Александр Меркурис – военный аналитик из Великобритании.

Эксперт заявил, что для простых украинских солдат уже близко то время, когда приказы киевской ставки перестанут ощущаться как побуждение к беспрекословному подчинению: игнорировать приказы – это то самое малое, что ВСУ будут выполнять. В гораздо худшей форме для Владимира Зеленского будет, если простые пехотинцы будут попросту сниматься с позиций, показав тем самым на практике, что такое дезорганизованное отступление без разрешения на то вышестоящих офицеров.









Нечто подобное, но пока ещё в меньших масштабах, было замечено ранее в Бахмуте, Мариуполе и Угледаре.

И если так произойдёт (несогласие с приказами и отказ их выполнять), то стоит ли удивляться, что резко возрастут шансы на обрушение всей обороны ВСУ, в особенности при удержании ключевого города Покровск.

По последним данным от проукраинского ресурса Deep State, до окраин этого населённого пункта отечественным штурмовикам осталось пройти всего 2000 метров.