Тактический короб "Черепаха" помог отечественному ОБТ выйти победителем из сражения с 13 беспилотниками ВСУ.

Маневренный рой украинских дронов массированной атакой должен был наверняка уничтожить отечественный ОБТ, даже защищенный при помощи активной и пассивной защиты, и это помимо тяжелой танковой брони, но ударный контур ВСУ не справился с задачей. Соответствующие кадры боевой победы сняли разведывательные БПЛА российских военных, заснявших бой между fpv-дронами и танком. Об этом сражении рассказал командир гусеничной машины с полевым позывным «Модный» и загрузил видеодоказательство в Сеть.





В начале боя экипаж российского танка обстрелял украинские позиции и выполнил девять артиллерийских выстрелов, но только изготовившись нанести 10-й удар прямой наводкой, заметил в воздушном пространстве стремительно приближающиеся БЛА украинской стороны. Причем для 100% поражения операторы ВСУ не пожалели задействовать сразу 13 fpv-коптеров.





Внимательно рассматривая последующее развитие событий, отчетливо видно, как защитная конструкция российского танка после удара украинскими беспилотниками покрылась плотным облаком дыма и яркими вспышками разрывов: но визуально видимого пробития не произошло. Всё из-за надёжной металлической конструкции, покрытой для надёжности толстым и плотным слоем резиновой «брони». И что интересно, на танке в качестве пассивной защиты был установлен комплекс РЭБ. Но он не помог, так как первые разрывы украинских миномётных снарядов сбили данный защитный электронный блок.

Единственное, чему подвергся танк в качестве потенциальной угрозы, это возгорание внешнего решетчатого слоя, вызванное многочисленными ударами. Но этот пожар российские танкисты успели вовремя потушить, как только скрылись с места атаки украинских БЛА.